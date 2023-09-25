İstiklal Caddesi'nde turist kadın düşerek yaralandı

İstiklal Caddesi'nde gezerken dengesini kaybeden bir turist kadın yere düşerek yaralandı. Yardıma yetişen vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

İstiklal Caddesi'nde gezerken bir anda dengesini kaybedip yere düşen turist kadın yaralandı. Yardımına vatandaşların yetiştiği kadın kısa süre sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dün öğlen saatlerinde İstiklal Caddesi'nde gezen turist kadın, dengesini kaybederek yere düştü. Turist kadının yardımına o anda çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf yetişti. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burnunun kırıldığı öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - İSTANBUL