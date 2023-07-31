İstiklal Caddesi'nde Kaybolan Çocuk, Vatandaşların Yardımıyla Bulundu

Taksim İstiklal Caddesi'nde gezen bir turist kadın, yanındaki çocuğunu kaybedince büyük panik yaşadı. Ancak caddede bulunan vatandaşlar sayesinde çocuğuna kavuştu ve duygusal anlar yaşandı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde gezen turist kadın, yanındaki çocuğu bir anda ortadan kaybolunca büyük panik yaşadı. Yol boyunca koşan kadın, vatandaşların yardımıyla çocuğuna kavuşunca ortaya duygusal anlar çıktı.

İstanbul'un en hareketli yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde gezen turist anne, 8 yaşındaki çocuğunu kaybetti. Çocuğu kaybolan annenin yardımına caddede bulunan vatandaşlar koştu. Cadde boyunca koşarak ve çocuğun ismini bağırarak arayan anne vatandaşların yardımıyla çocuğuna kavuştu. Yaşanılan panik, çocuğun bulunmasıyla sevinç tablosuna döndü. Kardeşine sarılarak ağlayan abiyi ve aileyi görenler duygusal anlar yaşadı. - İSTANBUL