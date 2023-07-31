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İstiklal Caddesi'nde çocuğunu kaybeden turist büyük panik yaşadı

Yaşam Haberleri

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde gezen turist kadın, yanındaki çocuğunu bir anda ortadan kaybolunca büyük panik yaşadı. Yol boyunca koşan kadın, vatandaşların yardımıyla çocuğuna kavuşunca ortaya duygusal anlar çıktı.

İstiklal Caddesi'nde çocuğunu kaybeden turist büyük panik yaşadı

Kaybolan çocuklarına kavuşan ailenin sevinç tablosu kameraya yansıdı

İSTANBUL Taksim İstiklal Caddesi'nde gezen turist kadın, yanındaki çocuğunu bir anda ortadan kaybolunca büyük panik yaşadı. Yol boyunca koşan kadın, vatandaşların yardımıyla çocuğuna kavuşunca ortaya duygusal anlar çıktı.

İstanbul'un en hareketli yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde gezen turist anne, 8 yaşındaki çocuğunu kaybetti. Çocuğu kaybolan annenin yardımına caddede bulunan vatandaşlar koştu. Cadde boyunca koşarak ve çocuğun ismini bağırarak arayan anne vatandaşların yardımıyla çocuğuna kavuştu. Yaşanılan panik, çocuğun bulunmasıyla sevinç tablosuna döndü. Kardeşine sarılarak ağlayan abiyi ve aileyi görenler duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Yaşam

İstiklal Caddesi İstanbul Taksim turist Yaşam Haberler

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