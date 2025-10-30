Haberler

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

İsteme merasiminde genç kızın annesi, damat tarafını "En ufak bir hatada bitiririm. Yüzük takılmış demem, keser atarım" diyerek tehdit etti. O anların görüntüsü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

  • İsteme merasiminde bir genç kızın annesi, damat tarafına 'En ufak bir hatada bitiririm. Yüzük takılmış demem, keser atarım' şeklinde ifadeler kullandı.
  • Olay anının görüntüsü sosyal medyada viral oldu ve tartışma yarattı.
  • Sosyal medya yorumlarında 'Damat işin zor Allah yardımcın olsun', 'Gerginliğin ilk tohumları ekildi' gibi ifadeler yer aldı.

İsteme merasimi sırasında bir genç kızın annesinin, damat tarafına yönelik sert sözleri dikkat çekti. Anne, "En ufak bir hatada bitiririm. Yüzük takılmış demem, keser atarım" şeklinde ifadeler kullanırken, olay anı sosyal medyada kısa sürede yayılarak tartışma yarattı.

"GERGİNLİĞİN İLK TOHUMLARI EKİLDİ"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Damat işin zor Allah yardımcın olsun", "Gerginliğin ilk tohumları ekildi. Bu konuşma hiç unutulmaz ısıtılıp ısıtılıp öne sürülür", "Evladının arkasında durduğunu göstermek isterken tam tersi zor durumda bırakıp utandırmış", "Üslup sen ne güzel şeysin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Özler:

Çok doğru söylemiş anne babalar o kız cocuklarını kimsenin kölesi olsun dayak yesin hizmetçisi olsun diye yetiştiremiyor önümüzde ya öldürme ya dayak herşey var maaşallah emanet edeceğimiz kişiyi iyi analiz etmek lazım

3
5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

keser atarım derken ret ederm demek istiyor

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
