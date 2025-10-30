En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

İsteme merasimi sırasında bir genç kızın annesinin, damat tarafına yönelik sert sözleri dikkat çekti. Anne, "En ufak bir hatada bitiririm. Yüzük takılmış demem, keser atarım" şeklinde ifadeler kullanırken, olay anı sosyal medyada kısa sürede yayılarak tartışma yarattı.

"GERGİNLİĞİN İLK TOHUMLARI EKİLDİ"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Damat işin zor Allah yardımcın olsun", "Gerginliğin ilk tohumları ekildi. Bu konuşma hiç unutulmaz ısıtılıp ısıtılıp öne sürülür", "Evladının arkasında durduğunu göstermek isterken tam tersi zor durumda bırakıp utandırmış", "Üslup sen ne güzel şeysin" şeklinde yorumlar yapıldı.