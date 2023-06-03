İstasyondaki yılanı işadamı böyle yakaladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren yakıt istasyonunun gider borusundan çıkan yılanı eliyle tutan işadamını görenler şaşırdı.

Olay Organize sanayi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren yakıt istasyununda meydana geldi. Yakıt istasyonu çalışanları yağmur suyu gider borusunda yılan olduğunu fark ederek İnegöl İtfaiyesinden yardım istediler. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yılanı boru içinden aparatla tutarak çıkardılar. O sırada olay yerine gelen Lojistik ve Nakliye Firması sahibi ve Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sedat Yavuz, aparatla yakalanan yılanı, eliyle tutup aldı. Cesaret örneği gösteren Yavuz, yakaladığı yılanı filenin içine koyup İtfaiye ekiplerine teslim etti. Ekipler, yılanı ormanlık alana saldı.

Olayı anlatan işadamı Sedat Yavuz, "Biz burada çalışırken yan taraftan çalışma arkadaşımız gelip su tahliye borusunun içinde yılan olduğunu söyledi. İftaiye de haber vermişler. İtfaiyeci arkadaşlar geldi belirli bir çalışmadan sonra yılan dışarı çıktı. Aparatla yılanın kafasından tutmaya çalıştılar ama sonuç olarak bu hayvan ekolojik dengeyi sağlıyor. Şu anda köylerde çok şikayet var bahçelerimizi fareler bastı diye. İnsanlarımız biraz bilinçsizlikten birazda korktuklarından öldürmeye çalışıyorlar çok tehlikeli bir hayvanmış gibi ama aslında ekolojik dengeyi sağlayan bir hayvandır yılan. Bende olay yerine gittiğim zaman yılanı çıkartmışlardı. Bende yılan o çubuklardan zarar görmesin diye güzel bir şekilde elimle tutup poşete koydum. Sonrasında doğaya salmak için götürdüler." dedi.