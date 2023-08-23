İstanbullular Sıcak Havada Sahillerde Serinlemeye Çalıştı

İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazıları gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Sahillerde yürüyüş yaparak vakit geçirenler de oldu.