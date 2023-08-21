İstanbullular Sıcak Havada Sahillerde Serinlemeye Çalıştı

İstanbullular, kenti etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle sahillerde ve mesire alanlarında serinlemeye çalıştı. Anadolu Yakası'nda Çengelköy'de denize giren vatandaşlar serinlerken, Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu'ndaki parklarda dinlenmeyi tercih edenler oldu. İstinye ve Emirgan'da da sıcaktan bunalan vatandaşlar denize girdi.