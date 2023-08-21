İstanbullular Sıcak Havada Sahillerde Serinlemeye Çalıştı
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İstanbullular, kenti etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle sahillerde ve mesire alanlarında serinlemeye çalıştı. Anadolu Yakası'nda Çengelköy'de denize giren vatandaşlar serinlerken, Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu'ndaki parklarda dinlenmeyi tercih edenler oldu. İstinye ve Emirgan'da da sıcaktan bunalan vatandaşlar denize girdi.
İstanbullular, kenti etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle sahillerde ve mesire alanlarında serinlemeye çalıştı.
Kentte gün boyu etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken bazıları da gölgelik alanda dinlendi.
Anadolu Yakası'nda sıcaktan bunalan vatandaşlar Çengelköy'de denize girerek serinledi. Bazı vatandaşlar da sıcak havaya aldırış etmeden sahilde yürüyüş yapıp, balık tutarak vakit geçirdi.
Avrupa Yakası'nda bazı vatandaşlar Zeytinburnu'nda parklardaki ağaçların altında dinlenmeyi tercih etti. Kimi vatandaşlar ise denize girerek serinlemeye çalıştı.
İstinye ve Emirgan'da da sıcaktan bunalan vatandaşların denize girdiği görüldü.