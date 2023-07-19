İstanbullular Sıcak Havada Sahillerde Serinlemeye Çalıştı

İstanbullular, kenti etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle sahil kesimlerinde serinlemeye çalıştı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda beklenen sıcak hava, kent genelinde etkili oluyor. Sıcaklardan bunalan İstanbullular, parklara ve sahillere giderek serinlemeye çalıştı. Anadolu Yakası'nda Caddebostan ve Fenerbahçe sahiline giden vatandaşların bazıları güneşlenirken, bazıları gölgelik alanlarda piknik yaptı. Bazı vatandaşlar, yeşil alanlarda gölgede dinlenirken, bazıları sıcağa rağmen yürüyüş yaptı ve bisiklete bindi. Üsküdar Salacak sahilinde de çoğu yaşlı bazı kişiler, kayalıklar üzerinde güneşlenirken, bazıları denize girerek serinledi. Kartal'da ise vatandaşların bir kısmı gölgelik alanda vakit geçirmeyi tercih ederken, bir kısmı denize girdi. İlçedeki parklar ise boş kaldı. Avrupa Yakası'nda da sıcaktan bunalanlar, Büyükçekmece Albatros ve Beylikdüzü Gürpınar sahilinde kalabalık oluşturdu. Vatandaşlar, serinlemek için denize girdi. Denize giren Baran Vançin, AA muhabirine, havanın sıcak olması nedeniyle arkadaşlarıyla her gün yüzmeye geldiklerini söyledi.

İstanbullular, kenti etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle sahil kesimlerinde serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda beklenen sıcak hava, kent genelinde etkili oluyor.

Sıcaklardan bunalan İstanbullular, parklara ve sahillere giderek serinlemeye çalıştı.

Anadolu Yakası'nda Caddebostan ve Fenerbahçe sahiline giden vatandaşların bazıları güneşlenirken, bazıları gölgelik alanlarda piknik yaptı. Bazı vatandaşlar, yeşil alanlarda gölgede dinlenirken, bazıları sıcağa rağmen yürüyüş yaptı ve bisiklete bindi.

Üsküdar Salacak sahilinde de çoğu yaşlı bazı kişiler, kayalıklar üzerinde güneşlenirken, bazıları denize girerek serinledi.

Kartal'da ise vatandaşların bir kısmı gölgelik alanda vakit geçirmeyi tercih ederken, bir kısmı denize girdi. İlçedeki parklar ise boş kaldı.

Avrupa Yakası'nda da sıcaktan bunalanlar, Büyükçekmece Albatros ve Beylikdüzü Gürpınar sahilinde kalabalık oluşturdu. Vatandaşlar, serinlemek için denize girdi.

Denize giren Baran Vançin, AA muhabirine, havanın sıcak olması nedeniyle arkadaşlarıyla her gün yüzmeye geldiklerini söyledi.