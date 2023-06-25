İstanbullular Kurban Bayramı tatilinde millet bahçelerine akın etti

Kurban Bayramı tatilinde güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler, sahil, park ve bahçelerde vakit geçiriyor. Tatili İstanbul'da geçirecek olanlar ise gün içerisinde trafiğin yüzde 18'lerde seyretmesini fırsat bilerek millet bahçeleri, sahil ve parklara akın etti. Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi de kent sakinlerinin uğrak yerlerinden oldu.

Kurban Bayramı tatilinde güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler, sahil, park ve bahçelerde vakit geçiriyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından birçok kişi, tatil bölgelerine ya da uzaktaki ailelerinin yanına gitmeyi tercih etti.

Tatili İstanbul'da geçirecek olanlar ise gün içerisinde trafiğin yüzde 18'lerde seyretmesini fırsat bilerek millet bahçeleri, sahil ve parklara akın etti.

Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi de kent sakinlerinin uğrak yerlerinden oldu.

İstanbul'da 30 yıldır yaşayan ve arkadaşlarının tavsiyesi üzerine ilk kez Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne geldiğini söyleyen Mustafa Ergin, kurban ibadetini gerçekleştirdikten sonra bayramın ikinci günü şehir dışına çıkacağını söyledi.

Kurban Bayramı tatilinden dolayı kent trafiğinin rahatladığını dile getiren Ergin, Gaziosmanpaşa'dan yaklaşık 20 dakikada millet bahçesine geldiğini anlattı.

İki yıldır evli olduğunu ve eşinin tayini nedeniyle Kahramanmaraş'tan İstanbul'a yeni geldiklerini söyleyen Esra Erol da tatili kentte geçireceklerini kaydetti. Erol, havanın güzel olmasını değerlendirdiklerini ve Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni çok beğendiklerini ifade etti.

Yaklaşık 16 senedir Üsküdar'da ikamet ettiğini belirten Ali Balta da Adıyamanlı olduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı bu bayramda memleketine gidemediğini dile getirdi.

Balta, çocuklarıyla gezmek için geldikleri millet bahçesini beğendiklerini belirterek, yakındaki 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni de ziyaret ettiklerini söyledi.

Kentte bazı vatandaşlar da sahil kesimlerinde vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken birçok kişi de denizde yüzdü. Oltalarıyla sahile gelen vatandaşlar da balık tuttu.