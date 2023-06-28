İstanbullular Kurban Bayramı namazını tarihi ve büyük camilere akın etti

İstanbul'da Kurban Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Ayasofya, Süleymaniye ve Büyük Çamlıca gibi tarihi ve büyük camilere akın etti. Camilerde yoğunluk yaşanırken, bayram namazı kıldıktan sonra vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

İstanbullular, Kurban Bayramı namazını kılmak için kentteki tarihi ve büyük camilere akın etti.

Vatandaşlar, sabah saatlerinde Ayasofya, Süleymaniye, Büyük Çamlıca başta olmak üzere kentin camilerini doldurdu.

İstanbul'un farklı yerlerinden bayram namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni tercih edenler, içeride boş yer kalmayınca avluda namaz kıldı.

Bayram namazını caminin baş imam hatibi Ferruh Muştuer kıldırırken, bayram hutbesini de caminin imam hatibi İbrahim Yavaş okudu.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Namazın ardından Varank, Gül, Aktaş ve Kabaktepe vatandaşlarla bayramlaştı.

Namazın ardından birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, cami çıkışında yoğunluk oluşturdu.

Almanya'dan Türkiye'ye gelen Erkan Danışmaz, bayram namazını burada kıldığı için duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Tatile gelmiştim, burada namaz kalmak nasip oldu. Çok güzel bir duygu." dedi.

Halil Turan ise Ayasofya'da bayram namazı kılmanın güzel bir duygu olduğunu anlatarak, "Camiyi tekrar ibadete açanlardan Allah razı olsun. Uzaktan, bayram namazını kılmaya geldik. Buranın maneviyatı insana huzur veriyor." diye konuştu.

Büyük Çamlıca Camisi de doldu

Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi de bayram namazını kılmak isteyen binlerce kişiye ev sahipliği yaptı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelen çok sayıda vatandaş Kurban Bayramı'nı burada karşıladı.

Caminin bulunduğu ana caddede araç yoğunluğu oluşurken, vatandaşlar camiyi kısa sürede doldurdu. Cami içerisinde en üst kat ise kadınlar için ayrıldı.

Bayram namazı öncesi caminin dijital mahyasına, "Kurban Bayramımız mübarek olsun" yazıldı.

Namaz sonrası cemaat, caminin içinde ve avluda birbiriyle bayramlaştı.

Fatih'teki Süleymaniye Camisi de Kurban Bayramı namazını kılmak isteyenlerin tercih ettiği camilerden oldu. Sabahın erken saatlerinde camiye gelen vatandaşlar, namazlarını burada kıldı.