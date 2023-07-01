İstanbullular Bayramın Son Gününde Denize Girdi

Kurban Bayramının son gününde bazı İstanbullular, sıcak havanın da etkisiyle sahil kenarlarında keyif yaptı. Birçok vatandaş, Arnavutköy Sahili Akıntıburnu'nda boğazın serin sularına atlayarak yüzdü. Bazıları denize atlayıp kendilerini akıntıya bırakarak eğlendiler. Boğaz'da serinlemeyi tercih edenlerden Doğan Kahveci, "Arnavutköylüyüz, her sene gelir yazları burada yüzeriz. Burası meskenimiz. Burada çöp birikintisi olmuyor, en keyif aldığımız yer burası. Akıntıya bırakıyoruz kendimizi, yorulmuyoruz. 500 metre ileride merdiven var, oradan çıkıyoruz" dedi. Yüzenlerin ve güneşlenenlerin yanında bazı vatandaşlar da yanlarında getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı. Ailesiyle gelen Buket Ayan, "Akşam, sabah, öğlen keyif yapmaya geliyoruz, ailemizle. İstanbul'un gözbebeği, tam merkezi bir yer. Gayet keyif alıyoruz. Ben yüzmüyorum, çok akıntı var. Eşlerimiz giriyor" diye konuştu. Bebek Sahilinde ise özellikle çocuklu ailelerin bulunduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam