İstanbul Valisi: Kapalıçarşı'daki yangın kontrol altına alındı

İstanbul Valisi Davut Gül, Kapalıçarşı'nın çatı kısmında çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" dedi.

Kapalıçarşı'nın çatı kısmında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşım yaptı. Vali Gül paylaşımında, "Kapalıçarşı'nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL