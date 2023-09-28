İstanbul Valisi Davut Gül'den sağanak yağış uyarısı

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İstanbul Valisi Davut Gül, su basma riski bulunan yerleri boşaltılması konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İstanbul Valisi Davut Gül, uyarıda bulundu. Vali Gül, "Su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL