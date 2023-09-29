İstanbul Valisi Davut Gül, sağanak ve su baskınından etkilenen Arnavutköy'de incelemelerde bulundu. Vali Gül, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul Valisi Arnavutköy'de Sağanak İncelemesi Yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan sağanaktan etkilenen Arnavutköy'de incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gül'ün sağanak ve su baskınından etkilenen Arnavutköy'ü ziyaret ederek, incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Vali Gül'ün vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği ve Arnavutköy Taşoluk Afet Komuta Merkezi'nde yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.