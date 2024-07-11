İstanbul Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl? İstanbul'da sağanak yağış olacak mı?

Bugün İstanbul'da havanın nasıl olacağı merak ediliyor. İstanbul Valiliği, bugün beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak için vatandaşları uyardı. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl? İstanbul'da sağanak yağış olacak mı?

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kentte bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtildi. İstanbullulardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.