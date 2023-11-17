İstanbul Valiliği Kuvvetli Yağış Uyarısı Yaptı

İstanbul Valiliği, yarın başlayarak pazar günü öğle saatlerine kadar devam edecek kuvvetli yağışla ilgili uyarıda bulundu. Su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL Valiliği, yarın başlayarak pazar günü öğle saatlerine kadar devam edecek kuvvetli yağışla ilgili uyarıda bulundu. Turuncu kodla yapılan uyarıda, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; İstanbul'da cumartesi günü sabah saatlerinden, pazar öğle saatlerine kadar çok kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilmektedir. Su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.