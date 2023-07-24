İstanbul Valiliği, Bakımevinde Şiddet Görüntüleri İçin Soruşturma Başlattı

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir bakımevinde çalışanların hastalara şiddet uyguladığı görüntüler üzerine İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Valilik, idari soruşturma başlatıldığını ve bakımevinin faaliyetlerine son verildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği: "Bakımevinde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatılmıştır"

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir bakımevinde çalışanların hastalara şiddet uyguladığı görüntüler üzerine İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakımevinde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatılmıştır. Engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup, merkezde kalan engellilerimizin çevrede bulunan uygun bakımevlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır" denildi.

Büyükçekmece'de faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çalışan bir kişi, iddiaya göre hastaya şiddet uygulayarak, "Beni seviyor musun?" diye sormuştu. Görüntüyü çeken kişi ise o anları gülerek kaydetmişti. Yürekleri sızlatan görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki toplamıştı.

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "24.07.2023 tarihinde Büyükçekmece ilçemizde faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup, merkezde kalan engellilerimizin çevrede bulunan uygun bakımevlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir" denildi.