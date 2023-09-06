İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Arnavutköy'de sokaklar dereye dönerken pazar yerini de su bastı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Arnavutköy'de sokaklar dereye dönerken pazar yerini de su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. Arnavutköy'de Anadolu Mahallesi'nde sokaklar dereye dönerken, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kurulan semt pazarı da sular altında kaldı. İstanbul'da sağanak yağışın, akşam saatlerinde ve gece de etkili olması bekleniyor.