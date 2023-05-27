İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yılı Beyoğlu'da coşkuyla kutlandı

Beyoğlu'nda İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yılı kapsamında Fetih Şöleni düzenlendi. Mehteran takımıyla başlayan şölen, sanatçı Uğur Işılak'ın konseriyle devam etti. Işılak şarkılarıyla konsere gelenlere fetih coşkusunu yaşattı.

İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yılı Beyoğlu'nda coşkuyla kutlandı. Beyoğlu Belediyesi 29 Mayıs kutlamaları kapsamında Fetih Şöleni düzenledi. 26 Mayıs, Kasımpaşa İskele Meydanı'nda gerçekleşen etkinlik, Mehteran takımının sahne almasıyla başladı. Ardından konser veren sanatçı Uğur Işılak ile fetih coşkusu yaşandı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da konser sırasında Uğur Işılak tarafından sahneye davet edildi. İkili 'Bayrağı Elden Bırakma' şarkısını birlikte söyledi.

Düzenlenen programa, Cumhur İttifakı Beyoğlu İlçe Başkanları ve AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı katıldı.

"ETRAFIMIZDA ACAYİP OLAYLAR DÖNÜYOR"

Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise "Bundan sanki 570 sene önceki Çelebileri görüyorum. Fethi susamış, yerinde duramayan, 2 gün sonra surlarını sancağı diken o çelebilerin yüreğindeki heyecanı görüyorum. 28 Mayıs fethimiz de şimdiden kutlu olsun. Etrafımızda acayip olaylar dönüyor. Öyle acayip olaylar dönüyor ki Amerikan Devlet Başkanı diyor ki 'Tayyibi devireceğiz, muhalefete destek vereceğiz.' Sonra ne oluyor, hakikaten Muhalefete bir destek geliyor. Baykal'a bir kumpas kuruyorlar kasetle geri çekiyorlar sonra o Kılıçdaroğlu dönem adamını ortaya sürüyorlar. Sonra diyorlar ki bu Kılıçdaroğlu'na 'sen şu kadın var ya şuradaki kadın, o kadına yeni 5 tane milletvekili kirala, onu da siyasete sok.' Bunu yaşadık" dedi.

"YÜZDE 44 ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE KONUŞULACAK ŞEYDİR"

Çamlı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kandil'de tarla fareleri var ya orman fareleri. Onlar da diyor ki 'biz Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz.' Ama bir şey daha oluyor. Ne oldu biliyor musun? Senin kardeşin, benim yeğenim, onun dayıoğlu, teyze oğlu, amcaoğlundan oluşan yine de bu milletin çocukları içerisinden olan yüzde 44 oy alıyor bu adam. Bak bu yüzde 44 hepimizin vebali. Önümüzdeki süreçte de konuşulacak şeydir. Anlamıyor, fark etmiyor, memleketinin tam bağımsız bir ülke olmak yolunda ilerlediğini bir şekilde. Bu kalan 2 günde bir seferberlik yapacağız. Bütün bu arkadaşlara, kardeşlere 'aman kardeşim yatma, etme" diyeceğiz. Bu kalan 2 günde Allahın izniyle seferberlik yapalım."

"EZANIMIZI SUSTURAMAZSINIZ"

Konsere gelenlere seslenen Başkan Haydar Ali Yıldız, "14 Mayıs'ta bütün dünyaya, örnek bir demokrasi dersi verdiniz. Sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum. 'Erdoğan gitsin' diye manşet atanlara en güzel cevabı verdiniz. Şimdi 28 Mayıs Pazar günü hep birlikte sandığa gidiyoruz. ve bütün dünyaya bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu, kardeş olduğumuzu haykırıyoruz. Türkiye olarak sandıkta en güçlü cevabı veriyoruz. Ezanımızı susturamazsınız. Bayrağımızı indiremezsiniz. Türkiye'yi yenemezsiniz. Bu millete boyun eğdiremezsiniz. Bayrak inmez, ezan susmaz, bu millet eğilmez, Tayyip Erdoğan yenilmez, Türkiye yenilmez diyeceğiz" açıklamasını yaptı.

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