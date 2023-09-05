İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sağanak yağış ayakkabı imalathanesini su bastı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir ayakkabı imalathanesi su altında kaldı. İşyeri sahibi, 15 milyon lira zarar olduğunu belirtti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ayakkabı imalathanesini sağanak yağıştan dolayı su bastı. İşyeri sahibi, "Tüm makinelerimiz çöp oldu. 15 milyon lira zararımız var" dedi.

Akşam saatlerinde Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle işyerleri, caddeler ve evleri su bastı. Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde 5 katlı binanın bodrum katındaki ayakkabı imalathanesini su bastı. İçerideki makineler ve binlerce ayakkabı zarar görürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile su çekildi. İşyeri sahibi Şaban Uşar, oluşan zararın 15 milyon lira olduğunu söyledi. Uşar, " Yağmur saat 19.00 gibi başladı. İçeride binlerce çift ayakkabı var. 20-30 bin çift ayakkabımız çöp olmuş. Şu anda her yer su doldu, perişan olduk. 15 milyon liraya yakın zararımız var. Arnavutköy'ün farklı bölgelerinde de 2-3 tane atölyemiz su basmasından dolayı şu anda makinelerimizin tümü çöp oldu" dedi. - İSTANBUL