İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sağanak sonrası evler su altında kaldı

İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle Arnavutköy ilçesinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Ev sahipleri büyük korku yaşarken, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştıklarını belirtti.

Arnavutköy'de evini su basan vatandaş zor anlar yaşadı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok evi ve işyerlerini su bastı. Evlerini su basan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sağanak yağışın en çok etki ettiği Arnavutköy ilçesinde bazı evleri su bastı. Su basan evlerden biri kameralara yansıdı. Yemek yerken evini su bastığını ve korku dolu anlar yaşadığını ifade eden ev sahibi o anları anlattı.

"Korkudan hemen kendimizi dışarı attık"

Evini su basan vatandaş, " kendi imkanlarımızla suları boşaltmaya çalışıyoruz. Parkelerimiz bile yerinden çıktı. Bütün odaları su bastı. Hiçbir şey kalmadı. Biz yemek yiyorduk bir anda su bastı. Beyaz eşyalarım çöp oldu. Korkudan hemen kendimizi dışarı attık" ifadelerini kullandı.