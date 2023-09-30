İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Sağanak Yağış Nedeniyle Su Baskınları

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede su birikintileri oluştu. Yağışın etkisiyle yollar suyla doldu ve motokuryerler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan birçok ilçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Megakentte 28 Eylül'de başlayan, yer yer etkisini artırarak su baskınlarına neden olan ve hayatı olumsuz etkileyen yağış, sabah saatlerinde kentin bazı kesimlerde yeniden başladı.

Sağanak, Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy'de aralıklarla etkili oldu.

YOLLAR SU BİRİKİNTİLERİYLE KAPLANDI

Maltepe, Kartal ve Pendik'te de etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle bazı noktalarda yollar suyla doldu. D-100 kara yolu Kartal mevkisinde rögarların taşması sonucu yan yolda su birikintileri oluştu.

MOTOSİKLETLİ VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Motokuryerler, yağış nedeniyle suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı motosikletliler araçlarından inip yürürken, bazıları da yağıştan korunmak için köprü altlarına sığındı.