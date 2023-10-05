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İstanbul Sultangazi'de seyir halindeyken yanan cip kullanılamaz hale geldi

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeyken yanmaya başlayan bir cip, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda cip kullanılamaz hale geldi ve çekici yardımıyla emniyet şeridinden kaldırıldı.