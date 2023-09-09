İstanbul Sultangazi'de Arıza Yapan Tramvaydan Yolcular Tahliye Edildi

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeyken arıza yaparak duman çıkan tramvaydan yolcular tahliye edildi. Tramvay seferleri bir süre tek yönlü yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Topkapı - Mescid-i Selam hattında sefer yapan bir tramvay, Cumhuriyet Mahallesi'nden 50.Yıl Mahallesi durağına giderken elektrik aksamından kaynaklı arıza meydana geldi. Duman çıkan tramvayda bulunan yolcular tahliye edildi. Mescid-i Selam yönüne tramvay seferleri durdurulurken Topkapı istikametinde devam etti.

İhbar üzerine olay yerine İBB'ye bağlı ekipler ve itfaiye görevlileri sevk edildi. Yapılan müdahale ile tramvaydan yükselen duman durduruldu. Arıza yapan tramvayın götürülmesinin ardından seferler normale döndü.

Yaşananları anlatan Ahmet Tekin, "Araçtan dumanlar çıktı. İtfaiye müdahale ederek durdurdu. İçinde yolcular vardı. Tahliye edildi" dedi. - İSTANBUL