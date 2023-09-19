İstanbul Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hava desteğinin de sağlandığı yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı. - İSTANBUL