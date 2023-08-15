İstanbul Şile'de denize düşen yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi

Balibey Mahallesi Fener Caddesi'ne ailesiyle gezmeye gelen yabancı uyruklu kadın, dengesini kaybederek denize düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından denizden çıkartılan kadının kayalıklara çarparak hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.