İstanbul Semalarında Süper Ay Manzarası

Murat SOLAK / İSTANBUL, İSTANBUL semalarında dün akşam saatlerinde net şekilde gözlemlenen Süper Ay, sabah saatlerinde de Üsküdar'da kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Mavi Ay adıyla da bilinen ayın dolunay hali, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve daha büyük görünüyor. İstanbul semalarında akşam saatlerinde beliren Süper Ay manzarası görenleri mest etti. Görsel şölen sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Süper ay sabah erken saatlerde Üsküdar'da katpostallık manzaralar oluşturdu. Süper Ay'ın Sultanahmet ve Ayasofya Cami'ler ile oluşturduğu eşsiz manzara böyle görüntülendi.

Görünütü Dökümü

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-Süper Ay manzarası

-Ay'ın batışı

-Genel ve detay görüntüler