İstanbul Sarıyer'de Denizde Kaybolan 14 Yaşındaki Çocuğun Cesedine Ulaşıldı
İstanbul Sarıyer'de, 14 yaşındaki Berat Keskin'in denizde kaybolması üzerine yapılan arama çalışmaları sonucunda cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan ceset, tekneyle sahile çıkarıldı ve incelemenin ardından morga kaldırıldı.
İstanbul Sarıyer'de, denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, 7 Eylül'de arkadaşlarıyla yüzmek için geldiği Kısırkaya sahilinde dalgalara kapıldıktan sonra denizde kaybolan Berat Keskin için helikopter desteğiyle arama yapıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce bulunan Keskin'in cesedi tekneyle sahile çıkarıldı.
Cenaze, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam