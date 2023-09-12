İstanbul Sarıyer'de Denizde Kaybolan 14 Yaşındaki Çocuğun Cesedine Ulaşıldı

İstanbul Sarıyer'de, 14 yaşındaki Berat Keskin'in denizde kaybolması üzerine yapılan arama çalışmaları sonucunda cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan ceset, tekneyle sahile çıkarıldı ve incelemenin ardından morga kaldırıldı.