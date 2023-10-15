İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesinde Kağıt Deposunda Yangın Çıktı

İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki kağıt deposusunda yangın çıktı. Yangına İstanbul İtfaiyesi 19 araç 53 personel ile müdahale ediyor. Yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki kağıt deposusunda yangın çıktı. Yangına İstanbul İtfaiyesi 19 araç 53 personel ile müdahale ediyor. Yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Ayazağa Mahallesinde kağıt deposu olarak kullanılan depoda sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve personeli tarafından müdahale ediliyor. Yangının kısmen kontrol altında alındığı öğrenildi.