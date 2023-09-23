İstanbul-Samsun D100 Karayolunda Tır Kazası: 1 Yaralı
İstanbul-Samsun D100 karayolunda meydana gelen kazada, iki tır çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.
İstanbul- Samsun D100 karayolunda iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, İstanbul- Samsun karayolu Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı D100 yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden İstanbul istikametine giden sürücüleri tespit edilemeyen 16 ZY 500 plakalı tır, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası D100 karayolu İstanbul istikameti kısa süreli araç trafiğine kapandı. Yolun trafiğe kapanması sebebiyle trafik akışı ise Tosya ilçe merkezinden sağlandı. - KASTAMONU