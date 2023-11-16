İstanbul Otoyolu'nda TIR'ın Dorsesinden Çamur Döküldü

İstanbul Otoyolu'nda seyir halindeki bir TIR'ın dorsesinden çamur dökülmesi anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Otoyolu'nda ilerleyen TIR'ın dorsesinden çamur döküldüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 12.30 sıralarında, Gebze İstanbul - Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki TIR'ın damperli dorsesinden otoyola çamur döküldüğünü gören sürücüler, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde, TIR'ın dorsesinden çamur dökerek yoluna devam ettiği görünüyor.