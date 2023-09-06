İstanbul Küçükçekmece'de Sel ve Su Baskınlarından Etkilenen Bölgelerde Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde kuvvetli yağışın ardından ortaya çıkan sel ve su baskınlarından etkilenen ilçelerden biri olan Küçükçekmece'de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde bir yandan hasar tespit çalışmaları devam ederken, bir yandan da ev ve iş yeri sahipleri komşularının yardımıyla temizlik yapmaya çalışıyor.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Selden en çok etkilenen ilçelerin başında gelen Küçükçekmece'de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hasar gören ev ve iş yerlerinde temizlik yapılıyor. Sel'den en çok etkilenen Mehmet Akif Mahallesinde ki vatandaşlar belediye ekiplerinin ve komşularının yardımıyla toparlanmaya çalışıyor. Atatürk caddesinde ki evlerinde kızıyla birlikte yaşayan Yeter Yıldız, 'Biz dün gece oturuyorduk. Bir 10-20 dakikalığına yürüyüşe çıkmıştık. Yanda ki arkadaşımın kızı aradı. 'Yeter abla evi su basıyor, neredesiniz' dedi. 'Yağmur'a tutulduk, geliyoruz' dedim. Koşarak geldik, benim evimin önünde bir şey yoktu. Onların su doluydu. Onlara yardım edelim dedik. Benim kızım, yengem ve ablam evin içindeydi. Yardım ederken bir baktım, karşı taraftan su o kadar hızlı geliyordu ki insanları, arabaları uçuruyor. Ben çığlık atıp, yengemi ve ablamı çıkartmaya çalışırken iki dakikada hepimiz evin içine dolduk. Benim tek derdim çocuğumu kurtarmaktı. Onları kurtardım. Yukarı çıkana kadar boyumuza kadar su doldu. Her şey iki saniye içerisinde oldu. Kendimizi nasıl dışarıya attığımızı bilmiyorum. Eşyalarımın hepsini yeni almıştım. Kızımın sözü vardı. Yeni almıştım, yeni boya yaptırmıştım, yeni temizlik yapmıştım. Hepsi mahvoldu, hiç bir şey kullanılmıyor. Ne beyaz eşyalarım, ne dolaplarım. Tek şükür ettiğim, kızımla bana bir şey olmadı diye konuştu.

DERE PATLADI, KOŞARAK KAÇTIM

Mehmet Akif Mahallesinde bulunan bir ayakkabı üretim atölyesinin deposunun sahibi Muhammed Tamim, 'Burası bizim iş yerimizin deposu. Gece buraya gelmiştim. Aşağıya inecektim, burada boru patlamıştı. Girmedim, bekledim. O anda dere patladı. Koşarak kaçtım. Merdivende bekledim ve sonra eve döndüm. Sabah geldik. Belediye geldi, İçişleri Bakanı geldi. Ben durumu anlattım. 'Depo olarak kullanıyoruz' dedim. 'Biz zararı karşılayacağız' dediler. Birkaç makine kırıldı. O da çöpe gidecek her halde, bazı küçük eşyalar da kayboldu. Hala suyu çekiyoruz, sabahtan beri. Maddi hasar çok var. 3-4 makine var. Şu piyasada 20-40 bin lira arasında dedi.