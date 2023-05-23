İstanbul-Küçükçekmece'de Otomobil Dereye Uçtu: 4 Yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Atakent Mahallesi Menekşe Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürmek için, 34 FUV 972 plakalı otomobiliyle sürücü parkuruna gelen Huriye Yılmaz, geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce bir ağaca çarpan otomobil ardından bariyerleri de aşarak dere yatağına uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlıklı ekipleri sevk edildi. Kazada Huriye Yılmaz ve yanında bulunan 3 kişi yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

- İstanbul