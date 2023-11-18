İstanbul Küçükçekmece'de Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 7 Yaralı

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada bir kişi öldü, ikisi ağır 7 kişi yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki 7 katlı binada bugün öğleden sonra patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Küçükçekmece ilçesi, Atatürk Mahallesi Divan Sokak'ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 7 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.