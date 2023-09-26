İstanbul Karavan Festivali 6-8 Ekim'de Başlıyor

Doğada Yaşam Okulu tarafından düzenlenen İstanbul Karavan Festivali, 6-8 Ekim tarihleri arasında Kilyos'ta gerçekleştirilecek. Festivalde karavan ve doğal yaşam ile ilgili çeşitli etkinlikler, atölyeler ve konserler düzenlenecek. Detaylı bilgilere festivalin resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Doğada Yaşam Okulu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "İstanbul Karavan Festivali", 6-8 Ekim arasında Kilyos'ta gerçekleştirilecek.

Festivalde karavan ve doğal yaşam ile ilgili söyleşiler, sörf, yoga, zipline, tırmanma parkuru, paracord bileklik yapımı gibi çeşitli aktivitelerin yanı sıra yarışmalar, atölyeler ve konserler düzenlenecek.

Çocukların da eğlenceli vakit geçirebileceği festivalde, küçük ziyaretçiler için çadır kurma, boyama, güvenli ateş yakma gibi atölye çalışmalarının yanı sıra çeşitli oyun etkinlikleri de yapılacak.

Hem karavan tutkunlarını hem de karavan hayatını merak eden her yaştan doğaseveri bir araya getirmeyi hedefleyen festivalde karavanla konaklamanın yanı sıra bireysel günlük giriş imkanı da sunulacak.

Festivalde karavan modelleri sergilenecek, karavan ve kamp ekipmanlarına yönelik stantlar da yer alacak.

Yaklaşık 200 karavan ve 10 bine yakın ziyaretçinin katılması beklenen festival ile ilgili detaylı bilgilere "www.istanbulkaravanfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.