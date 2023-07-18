İstanbul Kahve Festivali 'Kahveye Aç Gözlerini' Sloganıyla Başlıyor

Kahve endüstrisini bir araya getiren İstanbul Kahve Festivali bu yıl 'Kahveye Aç Gözlerini' sloganıyla 9. kez düzenlenecek. Festivalde nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurmahaneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileri ile tüm diğer kahve endüstrisi paydaşları bir araya gelecek. Festival, Tersane İstanbul'da 14-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 130 marka ile 45 bin kişinin katılımı bekleniyor. Ayrıca, festivalde 30 konser, 20 atölye çalışması ve 20 seminer düzenlenecek.

Kahve endüstrisini bir araya getiren İstanbul Kahve Festivali bu yıl "Kahveye Aç Gözlerini" sloganıyla 9. kez düzenlenecek.

Festival ekibinden yapılan açıklamaya göre, nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurmahaneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileri ile tüm diğer kahve endüstrisi paydaşları, festival kapsamında bir araya gelecek.

Tersane İstanbul'da 14-17 Eylül'de düzenlenecek 130 marka ve 45 bin kişinin katılımının beklendiği festivalde, 30 konser, 20 atölye çalışması ve 20 seminer ziyaretçilerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, bugüne kadar gerçekleştirdikleri 8 festivalde yüz binlerce kahvesever, binlerce marka ve milyonlarca kişiye ulaştıklarını belirterek, "Kahveseverlerin ve medyanın büyük ilgisi ile dünyanın kendi kategorisindeki en değerli markalarından biri haline geldik. Bu yıl 9. festivalimize doğru çok önemli bir adım atıyoruz ve festivalimizi tarihi 14. yüzyıla dayanan, inanılmaz öykülere ev sahipliği yapmış olan Tersane İstanbul'da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.