İstanbul-İzmir Otoyolunda Ters Şeritte Sürat Yapan Sürücü Faciaya Davetiye Çıkardı

İstanbul-İzmir Otoyolunun Balıkesir noktasında bir sürücünün ters şeritte süratle ilerlemesi faciaya davetiye çıkarttı. İstanbul-İzmir Otoyolunda Balıkesir'e doğru seyreden araç sürücüleri adeta gözlerine inanamadı. İstanbul'a doğru akan trafiğin içinde ters yönde hızla ilerleyen bir araç saniye saniye kaydedildi. Yüreklerin ağza geldiği o anlarda vatandaşlar ilerleyen otomobili cep telefonları ile görüntuledi.