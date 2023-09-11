İstanbul-İzmir otobanında zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbul-İzmir otobanında tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İstanbul- İzmir otobanında tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otobanın Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Kılıç köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir tır ve iki otomobil birbirine girdi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA