İstanbul Havalimanı'nda servis minibüsü kaza yaptı: 6 yaralı

İstanbul Havalimanı'nda çalışanları taşıyan bir servis minibüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Servis firması yetkilisi, kaza sonucu 4 kişinin yaralandığını belirtti.

EYÜPSULTAN'da İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Yassıören Yolu İstanbul Havalimanı istikameti, Kemerburgaz sapağında meydana geldi. İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan 34 LCS 867 plakalı servis minibüsü, seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada minibüsün kapısı yerinden kopup yola savrulurken, yolcular minibüste sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan yolcuları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 1'i ağır 6 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

"SIKIŞTIRILDIĞI İÇİN KAZA YAPIYOR"

Servis firması yetkilisi Ramazan Karadoğan kaza ile ilgili olarak, "Sıkıştırıldığı için kaza yapıyor ve 4 tane yaralımız var ama çok şükür ölümcül bir şey yok, buna şükrediyoruz" şeklinde konuştu. Ekiplerin kaza ile ilgili çalışması sürüyor.