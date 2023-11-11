İstanbul Gaziosmanpaşa'da Pazar Yeri Su Baskını

Emin YEŞİL/İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA'DA etkili olan sağanak yağışın ardından pazar yerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış başladı. Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağmurun ardından Yenimahalle'de yollar göle dönerken Cumartesi Pazarını su bastı. Bazı pazar esnafının ise brandalar çökmemesi için elleriyle brandaları tuttuğu da görüldü.