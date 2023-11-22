Haberler ›› Yaşam ›› İstanbul Fatih'te Tramvay Yoluna Giren Araç Seferleri Aksattı

İstanbul Fatih'te Tramvay Yoluna Giren Araç Seferleri Aksattı

İstanbul Fatih'te bir hafif ticari araç, Aksaray ile Yusufpaşa arasındaki tramvay yoluna girerek seferleri aksattı. İtfaiye ekipleri aracı yoldan çekmek için çalışma başlattı. Yolcular ise tramvay yolunda yürümek zorunda kaldı.