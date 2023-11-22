İstanbul Fatih'te Tramvay Yoluna Giren Araç Seferleri Aksattı
İstanbul Fatih'te bir hafif ticari araç, Aksaray ile Yusufpaşa arasındaki tramvay yoluna girerek seferleri aksattı. İtfaiye ekipleri aracı yoldan çekmek için çalışma başlattı. Yolcular ise tramvay yolunda yürümek zorunda kaldı.
İstanbul Fatih'te, tramvay yoluna giren hafif ticari araç, seferleri aksattı.
Aksaray ile Yusufpaşa arasındaki tramvay yoluna giren aracın yolu kapatması dolayısıyla seferler yapılamadı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracı yoldan çekmek için çalışma başlattı, bu sırada yolcuların tramvay yolunda yürüdükleri görüldü.
Öte yandan Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda kara yolu aracının ray hattına girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.