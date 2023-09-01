İstanbul Eyüpsultan'da Kullanılmayan Metrobüs Üst Geçidinin Korkulukları Çalındı

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan kullanılmayan metrobüs üst geçidinin korkuluklarını çalan şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul Eyüpsultan'da kullanılmayan metrobüs üst geçidinin korkuluklarını çalan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, 28 Ağustos gece saatlerinde bir kişi D-100 kara yolundaki Topkapı Anıtmezar ile Vatan Caddesi bağlantı noktasında bulunan ve kullanıma açılmayan Vatan Metrobüs Durağı üst geçidine çıktı.

Şüpheli, üst geçitteki korkulukları sökerek alırken bazı demir parçaları da aşağıya sarktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sarkan demir parçalarını alarak üst geçide güvenlik şeridi çekti.

Bu arada, hırsızlığın kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerinde, üst geçitteki zanlının korkuluk demirlerini sökmesi yer alıyor.

Öte yandan, kullanım dışı olan üst geçidin 22 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla statik açıdan riskli bulunduğu, tamamen kaldırılmasına kararı verildiği öğrenildi.