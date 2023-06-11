İstanbul Dostluk Vakfı ve Derneği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi

İstanbul Dostluk Vakfı ve İstanbul Dostluk Derneği yöneticileri ve üyeleri, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ı gezdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katıldığı gezide adanın tarihi ve önemi hakkında konuşmalar yapıldı.

İstanbul Dostluk Vakfı ve İstanbul Dostluk Derneği yöneticileri ve üyeleri, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ı gezdi.

Gönüllülerin de yer aldığı, Üsküdar Valide Sultan Gemisi ile yapılan gezide katılımcıları Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen uğurladı.

Türkmen, burada yaptığı konuşmada, ziyarete açılmasının ardından Üsküdar Belediyesinin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na 2 yıldır yaz aylarında geziler düzenlediğini belirterek, bütün vatandaşların bu adayı görmesi gerektiğini ifade etti.

Bu yılki gezi turunun ilkinin İstanbul Dostluk Vakfı ve İstanbul Dostluk Derneği tarafından düzenlendiğini dile getiren Türkmen, bu gezinin sadece Üsküdar Belediyesi tarafından yapıldığını anlattı.

Eski adıyla "Yassıada" olarak bilinen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın hafızalardan hiçbir zaman silinmeyeceğine dikkati çeken Türkmen, "Halkın hür iradesiyle seçmiş olduğu hükümeti, başbakanı ve merhum Adnan Menderes ve iki bakanını, biliyorsunuz düzmece bir yargılamayla idama mahkum ettiler. Gidiyorsunuz, kafanızda bir 'Yassıada' canlandırıyorsunuz. 1960-1961 ihtilalini hepimiz tarih kitaplarında okuduk. Kafamızda bu işin bir şekli var ama orayı görünce çok daha iyi anlayacaksınız ki olay bambaşka. Ne yazık ki çok alçak ve kalleşçe bir düzmece yargılama olmuş. Burayı bütün vatandaşlarımızın gençlerimizin görmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul Dostluk Vakfı Kurucu Başkanı Ahmet Aluç ise çalışmalarını gençlerin desteğiyle sürdüreceklerini dile getirdi.

Aluç, "Bizler bugünlere gelirken yaşamayı sevdiğimiz kadar ölümü de göze alarak geldik. Toprağın üstündeyken altındaki heyecanı hissederek geldik. Dolayısıyla geçmiş ve gelecek arasındaki sorumluluğumuzun gereği bugün bize düşen görevimiz kendi mana köklerimizle sımsıkı irtibatlı olmak." dedi.

Kur'an-ı Kerim okunan gezide Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na ilişkin konuştu.

Adadaki müzeleri ziyaret eden katılımcılar hatıra fotoğrafı da çektirdi.