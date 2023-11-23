İstanbul'dan Aksaray'da yaşayan yakınlarının evine misafirliğe gelen yabancı uyruklu anne ve 2 çocuğu, ev sahibi ile birlikte yangında dumandan zehirlendi. Yangın, Taşpazar Mahallesi 825 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede çıktı.

İstanbul'dan misafirliğe geldiler yangında zehirlendiler

AKSARAY - İstanbul'dan Aksaray'da yaşayan yakınlarının evine misafirliğe gelen yabancı uyruklu anne ve 2 çocuğu, ev sahibi ile birlikte yangında dumandan zehirlendi.

Yangın, Taşpazar Mahallesi 825 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu H.M.'ye ait evin oturma odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Oturma odasındaki eşyaların bir anda tutuşması ile büyüyen yangında tüm evi duman sararken, ev sahibinin İstanbul'dan gelen misafirleri A.G.M. ve çocukları E.M. ile M.M. son anda evden dışarı çıktı. Dumandan etkilenen ev sahibi ve misafirleri baygınlık geçirdi. Dumanları fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.

Öte yandan, yangında dumandan zehirlenen 4 kişiye sağlık ekiplerince ambulans içinde ilk müdahaleleri gerçekleştirildi. 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü. Hastanede tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.