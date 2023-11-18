İstanbul'da Yağmur Suyu Baskınları: Araçlar Güçlükle İlerliyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur su baskınları, Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi'nde araçların güçlükle ilerlemesine neden oldu. Belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına devam ediyor.

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur su baskınlarına neden oldu. Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi'nde biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur su baskınlarına neden oldu. Sarıyer Ayazağa -Cendere Caddesinde biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise geri dönmek zorunda kaldı. Motosiklet sürücüleri ise kaldırımdan geçerek gitti. Belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Vidanjörlerle de su tahliye ediliyor.