İstanbul'da Yağmur Sonrası Oluşan Gökkuşağı Görenleri Büyüledi

Termometrelerin bazı ilçelerde 43 dereceyi gösterdiği İstanbul'da akşam saatlerinde kısa süreli yağış etkili oldu. Yağmurun ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı ise adeta görsel şölen oluşturdu. Megakentin birçok noktasından görünen gökkuşağının güzelliği kendine hayran bıraktı.