İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli yağışın ardından oluşan gökkuşağı hayran bıraktı. Megakentin birçok noktasından görünen gökkuşağının güzelliği kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı şöleni

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli yağışın ardından oluşan gökkuşağı hayran bıraktı.

Termometrelerin bazı ilçelerde dün 43 dereceyi gösterdiği İstanbul'da bugün akşam saatlerinde kısa süreli yağış etkili oldu. Yağmurun ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı ise adeta görsel şölen oluşturdu.

Megakentin birçok noktasından görünen gökkuşağının güzelliği kendine hayran bıraktı.