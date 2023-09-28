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İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından yaz aylarını aşırı sıcak ve yağışsız geçiren İstanbul'da, yağmur etkili oluyor. Hafif şekilde devam eden yağış, aralıklarla etkisini arttırıyor. Sürücüler yağış, nedeniyle kontrollü bir şekilde ilerlerken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise hırka ve gömlekle kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı. İstanbul'da bugünden itibaren 5 gün boyunca yağış bekleniyor.