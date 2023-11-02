İstanbul'da Yağışlı Hava Etkisini Artırıyor

İstanbul'da başlayan yağışlı hava etkisini artırmaya başladı. Çekmeköy Metro İstasyonu'nu su bastı. Fatih'te bulunan Tarihi Kapalıçarşı'da ise rögarlar taştı. Yağışın etkili olduğu Küçükçekmece'de ise bazı yolları su bastı.

İSTANBUL'da başlayan yağışlı hava etkisini artırmaya başladı. Çekmeköy Metro İstasyonu'nu su bastı. Fatih'te bulunan Tarihi Kapalıçarşı'da ise rögarlar taştı.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağışla birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çekmeköy Metro İstasyonu'nun tavanından istasyona su akarken, Tarihi Kapalıçarşı'da da rögarlar taştı. Yağışın etkili olduğu Küçükçekmece'de ise bazı yolları su bastı