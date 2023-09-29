İstanbul'da Yağışlar Nedeniyle Samatya Altgeçidi Su Bastı

Mega kent İstanbul'da aralıklarla etkili olmaya devam eden yağış nedeniyle Fatih'teki Samatya altgeçidini su bastı. Rögar kapakları yerinden fırladı.

İstanbul'da dün akşam saatlerine doğru etkili olmaya başlayan yağmur, bugün aralıklara sürüyor. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Fatih'te bazı yollar göle döndü. Samatya altgeçidi ve Silivrikapı'daki bir altgeçidi de su bastı. Sürücüler oralardan geçerken zor anlar yaşadı. Öte yandan bölgedeki iki rögar kapağının da suyun basıncıyla yerinden çıktığı görüldü. - İSTANBUL